Nevşehir'de 4 Katlı Binanın Çatısında Yangın

Güncelleme:
Nevşehir'de bir binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından 30 dakikada söndürüldü. Yangın sebebi henüz bilinmiyor, vatandaşlar güvenli bir şekilde tahliye edildi.

NEVŞEHİR'de 4 katlı binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 30 dakikalık çalışması sonucu söndürüldü.

Yangın, saat 22.00 sıralarında merkeze bağlı Emek Mahallesi Saatçi Hoca Caddesi'nde meydana geldi. 4 katlı binanın çatısında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler çatıyı sardı. İhbar üzerine böleye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Binadaki vatandaşlar, ekipler tarafından tahliye edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 30 dakikalık çalışması sonucu söndürüldü. Çatıda hasar meydana gelirken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber-Kamera: Ahmet KORKMAZER/NEVŞEHİR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
