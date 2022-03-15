Nevşehir'de 31 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı - Haberler

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Nevşehir'de 31 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

AA - Behçet Alkan - Güncel
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Nevşehir'de 31 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

Nevşehir'de, hakkında 31 yıl 8 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'de, hakkında 31 yıl 8 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şubesi ekipleri, Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Adli makamlarca, "yağma", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "şantaj" ve "mala zarar verme" suçlarından hakkında 31 yıl 8 ay 10 gün kesin hapis cezası bulunan S.T. (49) düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Hükümlü, emniyetteki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

AA / Behçet Alkan - Güncel

Cumhuriyet, Nevşehir, Asayiş, Güncel, Haberler

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