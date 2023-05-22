Nevşehir'de 30 Bin Dekar Tarım Arazisi Dolu Nedeniyle Zarar Gördü

Nevşehir'in Acıgöl, Gülşehir, Avanos, Kozaklı ve Hacıbektaş ilçelerinde hafta sonu etkili olan dolu nedeniyle yaklaşık 30 bin dekar tarım arazisi zarar gördü. Köylerde alt yapı ve yolların büyük hasar gördüğü belirtildi.

Nevşehir'de hafta sonu etkili olan dolu nedeniyle 30 bin dekar tarım arazisi zarar gördü.

Akşam saatlerinde aniden başlayan ve yaklaşık yarım saat süren şiddetli yağış ve dolu, Nevşehir'in Acıgöl, Gülşehir, Avanos, Kozaklı ve Hacıbektaş ilçelerinde zarara yol açtı. Gülşehir ilçesine Civelek köyünde şiddetli yağış nedeniyle meydana gelen selde köydeki yollarda ve alt yapıda büyük hasar oluştu. İlde yaklaşık 30 bin dekar tarım arazisi zarar gördü.

Kozaklı ilçesine bağlı Akpınar köyünün muhtarı Minnet Abdioğlu, "Dün akşam saatlerinde köyümüzde dolu afeti oldu. Köyümüzde yaklaşık 5 bin dekar arazimiz yüzde 80 dolu yağışına maruz kaldı. Kaymakamlığımız ve İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri hasar tespit çalışması yaptı. Yarım saat yağan doludan sonra bir yıllık emeğimiz gitti. Köyümüzde büyük bir mağduriyet var. Acil yardım bekliyoruz. Avanos ilçesine bağlı Çalış beldesinde de yaklaşık 25 bin dekar alanda hasar oluştu" şeklinde konuştu.

İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri tarım alanlarında hasar tespit çalışmalarına başlarken, İl Özel İdaresi ekipleri de selden zarar gören köylerde çalışmalarına aralıksız devam ediyor. - NEVŞEHİR