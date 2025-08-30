Nevşehir'de 30 Ağustos Zafer Bayramı Törenle Kutlandı

Nevşehir'de 30 Ağustos Zafer Bayramı Törenle Kutlandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nevşehir'de 30 Ağustos Zafer Bayramı, Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi'nin (JAKEM) köpek gösterileriyle renklendi. Törende, valilik ve belediye başkanının da katıldığı etkinlikte, köpekler çeşitli gösteriler gerçekleştirdi.

NEVŞEHİR'de, 30 Ağustos Zafer Bayramı, törenlerle kutlandı. Törende, Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi'nin (JAKEM), eğitimli köpeklerinin görevliler eşliğindeki gösterileri ilgiyle izlendi.

30 Ağustos Zaferi'nin 103'üncü yıl dönümü nedeniyle Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Kompleksi'nde düzenlenen törene; Nevşehir Valisi Ali Fidan, Belediye Başkanı Rasim Arı ve protokol üyeleri ile çok sayıda kişi katıldı. JAKEM köpeklerinin eğitmenleri eşliğinde yaptığı gösteri, töreni izleyenlerden ilgi topladı. Tören alanında, eğitimli 3 farklı köpek tarafından rehine kurtarma, bomba arama, yasaklı madde arama, temel itaat ve engel parkuru çalışması sergilendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Eski Ukrayna Parlamento Başkanı sokak ortasında suikasta uğradı

Eski parlamento başkanı Avrupa'nın orta yerinde suikasta uğradı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye, Gazze'ye neden havadan yardım götürmüyor? CHP lideri Özel sordu, Bakan Fidan yanıtladı

Özel merak edilen soruyu sordu, Bakan Fidan söz alıp yanıtladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.