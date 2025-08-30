Nevşehir'de 30 Ağustos Zafer Bayramı Töreni Gerçekleşti

NEVŞEHİR'de, 30 Ağustos Zafer Bayramı, törenlerle kutlandı. Törende, Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi'nin (JAKEM), eğitimli köpeklerinin görevliler eşliğindeki gösterileri ilgiyle izlendi.

30 Ağustos Zaferi'nin 103'üncü yıl dönümü nedeniyle Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Kompleksi'nde düzenlenen törene; Nevşehir Valisi Ali Fidan, Belediye Başkanı Rasim Arı ve protokol üyeleri ile çok sayıda kişi katıldı. JAKEM köpeklerinin eğitmenleri eşliğinde yaptığı gösteri, töreni izleyenlerden ilgi topladı. Tören alanında, eğitimli 3 farklı köpek tarafından rehine kurtarma, bomba arama, yasaklı madde arama, temel itaat ve engel parkuru çalışması sergilendi.

Haber-Kamera: Ahmet KORKMAZER/NEVŞEHİR,