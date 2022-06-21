Pencereden düşen çocuk ağır yaralandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Pencereden düşen çocuk ağır yaralandı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:
Pencereden düşen çocuk ağır yaralandı

Nevşehir'de 3. katta bulunan evlerinin penceresinden düşen 4 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.

Nevşehir'de 3. katta bulunan evlerinin penceresinden düşen 4 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, 15 Temmuz Mahallesi Alparslan Türkeş Caddesi üzerinde meydana gelen olayda; 3. kattaki evlerinin camına çıkan Damla K. (4) aşağıya düştü. Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Damla K., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - NEVŞEHİR

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Nevşehir 3. Sayfa Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title