Pencereden düşen çocuk ağır yaralandı Nevşehir'de 3. katta bulunan evlerinin penceresinden düşen 4 yaşındaki çocuk ağır yaralandı. Nevşehir'de 3. katta bulunan evlerinin penceresinden düşen 4 yaşındaki çocuk ağır yaralandı. Edinilen bilgiye göre, 15 Temmuz Mahallesi Alparslan Türkeş Caddesi üzerinde meydana gelen olayda; 3. kattaki evlerinin camına çıkan Damla K. (4) aşağıya düştü. Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Damla K., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - NEVŞEHİR İhlas Haber Ajansı / Güncel Nevşehir 3. Sayfa Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Pencereden düşen çocuk ağır yaralandı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.