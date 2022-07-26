Nevşehir'de 3 aracın karıştığı zincirleme kaza: 5 yaralı - Haberler

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Nevşehir'de 3 aracın karıştığı zincirleme kaza: 5 yaralı

Demirören Haber Ajansı - Ahmet Korkmazer - Güncel
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Nevşehir'de 3 aracın karıştığı zincirleme kaza: 5 yaralı

Aksaray karayolunda 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 5 kişi yaralandı.

NEVŞEHİR- Aksaray karayolunda 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Nevşehir-Aksaray karayolunun 15'inci kilometresinde meydana geldi. Ramazan K. idaresindeki 50 AP 115 plakalı kamyonet, Mustafa U. yönetimindeki 38 ACC 582 plakalı otomobile yandan çarparak karşı şeride savruldu. Karşı şeride geçen kamyonet, Hikmet K. yönetimindeki 01 DLR 95 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada kamyonet sürücüsü Ramazan K. ile otomobil sürücüsü Hikmet K. ve yanında yolcu olarak bulunan N.K. (36), N.E.K. (12) ve İ.E.K. (6) yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.


Demirören Haber Ajansı / Ahmet Korkmazer - Güncel

Nevşehir Aksaray Güncel Haberler

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