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Nevşehir'de 2 firari hükümlü yakalandı

AA - Behçet Alkan - Güncel
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Nevşehir'de 2 firari hükümlü yakalandı

Nevşehir'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.

Nevşehir'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Acıgöl İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, Nevşehir adli makamlarınca çeşitli suçlardan yargılandıkları davalarda haklarında hapis cezası verilen M.K. ve S.D'yi yakaladı.

Firari hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

AA / Behçet Alkan - Güncel

Jandarma Hisarcık Nevşehir Güncel Haberler

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