Nevşehir'de 2 firari hükümlü yakalandı Nevşehir'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı. Nevşehir'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı. Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Acıgöl İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Ekipler, Nevşehir adli makamlarınca çeşitli suçlardan yargılandıkları davalarda haklarında hapis cezası verilen M.K. ve S.D'yi yakaladı. Firari hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. AA / Behçet Alkan - Güncel Jandarma Hisarcık Nevşehir Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Nevşehir'de 2 firari hükümlü yakalandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.