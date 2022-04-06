Nevşehir'de 2 firari hükümlü yakalandı

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'de, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari 2 hükümlü jandarma ekiplerince yakalandı.

Nevşehir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, jandarma, "hırsızlık" suçundan hakkında 3 yıl 9 ay hapis cezası bulunan H.S'yi Gülşehir ilçesinde, aynı suçtan 1 yıl 9 ay hapis cezası olan H.Ö'yü Acıgöl ilçesinde yakaladı.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.