Nevşehir'de 2 firari hükümlü yakalandı
AA - Behçet Alkan - Güncel
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Nevşehir'de, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari 2 hükümlü jandarma ekiplerince yakalandı.
NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'de, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari 2 hükümlü jandarma ekiplerince yakalandı.
Nevşehir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, jandarma, "hırsızlık" suçundan hakkında 3 yıl 9 ay hapis cezası bulunan H.S'yi Gülşehir ilçesinde, aynı suçtan 1 yıl 9 ay hapis cezası olan H.Ö'yü Acıgöl ilçesinde yakaladı.
Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
AA / Behçet Alkan - Güncel