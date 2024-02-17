Nevşehir'de 16 hükümlü yakalandı

Nevşehir'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 16 hükümlü yakalanarak cezaevine teslim edildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre ekipler, son bir haftada, çeşitli suçlardan yargılandıkları davalarda verilen hapis cezası kesinleşen 16 firari hükümlüyü yakaladı.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.