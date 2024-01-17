Üye Girişi
Haberler

Nevşehir'de 16 Hırsızlık Olayıyla İlgili Şüpheli Tutuklandı

Güncelleme:
Abone Ol

Nevşehir'de 16 farklı ev, iş yeri, bağ evi ve tarlalardan eşya, alet ve malzeme çaldığı iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı. Şüphelinin ikametinde yapılan aramada çalıntı malzemeler bulundu.

Nevşehir'de 16 farklı ev, iş yeri, bağ evi ve tarlalardan eşya, alet ve malzeme çaldığı iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile İstihbarat Şubesi ekipleri, Avanos ve Ürgüp ilçelerinde farklı zamanlarda ev, iş yeri, bağ evi ve tarlalardan 16 hırsızlık olayıyla ilgili şüpheli T.C'yi yakaladı.

Şüphelinin ikametindeki aramada, çok sayıda tarım aleti, traktör parçaları, 40 anahtar takımı, 2 jeneratör, 2 el arabası, 2 demir kapı, 2 projektör, akü, set üstü ocak, gübre tankı, su motoru, dalgıç su pompası, ilaçlama pompası, mangal seti, somya, çapa motoru, elektrik panosu, demir pencere korkuluğu, güneş enerji paneli, 20 litre mazot, av tüfeği, 115 tüfek ve tabanca fişeği bulundu.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen T.C, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Ele geçirilen çalıntı malzemenin jandarma ekiplerince sahiplerine teslimine başlandı.

Kaynak: AA / Güncel

Jandarma Nevşehir JASAT Güvenlik Hırsızlık Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Emekli maaşı ne kadar oldu? 2024 En düşük emekli maaşı kaç TL? SSK ve BAĞ-KUR emekli maaşı kaç oldu? Züğürt Ağa filmi nerede çekildi? Züğürt Ağa filmi hangi şehirde, hangi köyde çekilmiştir? EMLAK KONUT ARNAVUTKÖY YENİŞEHİR KURA SONUÇLARI | THY Emlak Konut başvuru sonuçları! Emlak Konut Arnavutköy kura sonuçları açıklandı mı? Uzaya kaç günde gidiliyor? Türk astronotlar kaç günde uzaya gidecek, ne kadar sürecek? İstanbul, İzmir, Baraj doluluk oranları! 17 Ocak Çarşamba İstanbul, İzmir, Ankara barajların doluluk oranları yüzde kaç? AK Parti Ankara adayı açıklandı mı? AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı ne zaman açıklanacak? Ne Gemiler Yaktım final mi? Ne Gemiler Yaktım bitiyor mu? Osmaniye'de Deprem mi oldu? Osmaniye'de nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? E Devlet'e giremiyorum! E Devlet neden açılmıyor, yüklenmiyor? E Devlet'e neden giremiyorum, sebebi ne? Aramızda Kalmasın konuğu Yelda Kırçuval kimdir? Yelda Kırçuval kaç yaşında, nereli? Türk astronotlar ne zaman uzaya gidecek? Alper Gezeravcı hangi tarihte uzaya çıkacak? Bugün hangi diziler var? 17 OCAK TV YAYIN AKIŞI! Bu akşam televizyonda neler var? 17 Ocak yoklama alınacak mı? 17 Ocak Çarşamba BUGÜN devamsızlık yazılıyor mu, sayılıyor mu? E OKUL KAPANDI MI SON DAKİKA: E Okul not girişi bitti mi, ne zaman bitecek 2024? E-Okul VBS sistemi! Fenerbahçe - Adanaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Fenerbahçe - Adanaspor maçı nereden izlenir?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title