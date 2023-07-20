Nevşehir'de 15 Şahıs Tutuklandı

Nevşehir'de çeşitli suçlardan dolayı 15 şahıs tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, yakalanan 29 şahıstan 16'sı serbest bırakılırken 13'ü tutuklandı. Ayrıca 4 hırsızlık olayında 4 şüpheliye işlem yapılırken, taciz olayında ise 1 şüpheli tutuklandı.