Nevşehir'de 10 Firari Hükümlü Yakalandı

Nevşehir'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 10 firari yakalandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, haklarında arama kararı bulunanların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

Düzenlenen operasyonlarda, haklarında 3 ay ile 6 yıl arasında değişen hapis cezaları bulunan 10 firari yakalandı.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.