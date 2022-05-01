Nevşehir'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlanıyor

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'de, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla bir araya gelen Hak-İş Konfederasyonu üyeleri, basın açıklaması yaparak taleplerini iletti.

Hak-İş Konfederasyonuna bağlı sendika temsilcileri ve üyeleri Tarık Kesekci Parkı'nda toplandı.

Basın açıklaması yapan Hak-İş Nevşehir İl Temsilcisi Fatih Mutlu, tüm emekçilerin birlikte üreterek büyümeye ve güçlenmeye devam edeceğini belirtti.

Mutlu, Hak-İş olarak istihdam yaratacak yatırım alanlarının artırılmasını, sürdürülebilir kalkınmayı, ekonomik alt yapının güçlendirilerek sosyal ve ekonomik refahın artırılmasını talep ettiklerini dile getirdi.

Tüm işçilerin eşit hak ve şartlardan faydalanması gerektiğini vurgulayan Mutlu, taleplerini şöyle sıraladı:

"Çocuk işçiliğinin her türüyle mücadele edilmesini istiyoruz. İstihdamda kadın, genç ve engelli bireylere daha çok yer verilmesini ve sorunların çözülmesi için politikaların geliştirilmesini istiyoruz. Kadın, genç ve engelli bireylerin sosyal, ekonomik ve sendikal hayata katılımının artırılmasını istiyoruz. Annelik hakkının korunmasını, kreş ihtiyacının ve bakım hizmetlerinin karşılanmasını istiyoruz. Eğitim ve istihdam arasındaki ilişkinin güçlendirilmesini, nitelikli işgücünün artırılmasına yönelik çalışma yapılmasını talep ediyoruz. Gençlerin eğitim, staj ve işe giriş imkanlarının geliştirilmesini istiyoruz."