Nevşehir'de 1 km uzunluğunda yağmur suyu hattı yapıldı - Haberler

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Nevşehir'de 1 km uzunluğunda yağmur suyu hattı yapıldı

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Nevşehir'de 1 km uzunluğunda yağmur suyu hattı yapıldı

Nevşehir tarihinin en büyük altyapı yatırımını hayata geçirerek şehri sağlam ve modern bir altyapıya kavuşturmak için çalışmalarını sürdüren Nevşehir Belediyesi, Cevher Dudayev Mahallesi'nde yoğun bir çalışma yürütüyor.

Ertuğrul Gazi Caddesi'nin yetersiz kalan içme suyu altyapısını geçtiğimiz günlerde yeni nesil borularla değiştiren Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri, mahallede sağanak yağışlarda yaşanabilecek taşkın ve su baskınlarının önlenmesi amacıyla da yağmur suyu hattı imalatı gerçekleştirdi.

Yaklaşık 1 km uzunluğunda yağmur suyu hattının yapımını tamamlayan belediye ekipler bu sayede mahallenin önemli bir problemini daha çözüme kavuşturmuş oldu.

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