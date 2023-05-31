Nevşehir Belediyesi Yollarda Çizgi Çalışması Yaparak Trafik Güvenliğini Artırıyor

Nevşehir Belediyesi, sıcak asfalt serimi ve üstyapı çalışmalarını tamamladığı yollar başta olmak üzere çizgileri silinen tüm yollarda yaptığı çizgi çalışması ile trafik güvenliğini artırıyor. Gerçekleştirdiği üstyapı yatırımları ile şehir merkezindeki ulaşım konforunu arttıran ve 21 ayda 44 km sıcak asfalt çalışması gerçekleştirerek bir rekora imza atan Nevşehir Belediyesi, üstyapı çalışmalarının tamamlandığı ve çizgileri zamanla silinen yollarda yol çizgi çalışması yaptı.

Nevşehir Belediyesi sıcak asfalt serimi ve üstyapı çalışmalarını tamamladığı yollar başta olmak üzere çizgileri silinen tüm yollarda yaptığı çizgi çalışması ile trafik güvenliğini artırıyor.

Gerçekleştirdiği üstyapı yatırımları ile şehir merkezindeki ulaşım konforunu arttıran ve 21 ayda 44 km sıcak asfalt çalışması gerçekleştirerek bir rekora imza atan Nevşehir Belediyesi, üstyapı çalışmalarının tamamlandığı ve çizgileri zamanla silinen yollarda yol çizgi çalışması yaptı. Asfalt serimi tamamlanarak yaya kaldırımları yenilenen yerlerde yapılan yol çizgisi ve işaretleme çalışmaları sayesinde trafik düzeni daha kontrollü sağlanırken, sürücüler de trafik kuralları konusunda farkındalık sahibi oluyor. Nevşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri son olarak Mehmet Akif Ersoy Mahallesi, Bekdik Mahallesi, Güzelyurt Mahallesi, Emek Mahallesi, Yeni Mahalle, 2000 Evler Mahallesi ve Sümer Mahallesi'nde çizgi çalışması yapıyor.

Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yollarda gerekli güvenlik önlemlerinin alınmasının ardından gerçekleştirilen çalışmalarda, uluslararası standartlara uygun, sıcağa dayanıklı, gece sürücüler için parlama özelliğine sahip ve dikkat çekici boya kullanılıyor. - NEVŞEHİR