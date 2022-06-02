Nevşehir Belediye Meclisi'nin Haziran Ayı Olağan Toplantısı yapıldı - Haberler

Toplantıya, Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran'ın çeşitli belediye projelerine ilişkin temaslarda bulunmak üzere Ankara'da Ankara'da bulunmasından dolayı Belediye Başkan Vekili Nafiz Dirikoç başkanlık etti.

Memur kadro ihdasının görüşülmesi ile başlan toplantı da Gazi Stadı'nın tahsis süresinin uzatılması meclis üyelerinin oy birliği ile kabul edildi. İmar Komisyon Raporunun görüşülmesi sırasında ise meclis üyelerine Karasoku Kentsel Dönüşüm Projesi hakkında Başkan Yardımcısı Mustafa Alevli tarafından meclis üyelerine bilgi verildi.

Toplantıda daha sonra Nevşehir'de faaliyet gösteren özel halk otobüslerinde elektronik ücret toplama sistemine geçilmesi görüşüldü. Söz konusu gündem maddesi meclis üyelerinin oy birliği ile kabul edildi.

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