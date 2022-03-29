Nevşehir Belediye Başkanı, vatandaşlarla bir araya geldi sakinlerinin taleplerini dinledi

NEVŞEHİR (Bültenler) - Belediye Başkanı Savran, Nevşehir Belediyesi tarafından 2022 yatırım programı ile kentin birçok mahallesinde gerçekleştirilecek olan altyapı yenileme, sıcak asfalt, çevre düzenleme, park yenileme, semt sahası yapımı ve yeni park yapımı çalışmaları öncesinde mahallelerdeki incelemelerini sürdürüyor.

Savran son olarak 2000 Evler Mahallesi ve 15 Temmuz Mahallelerinde incelemelerde bulunarak belediye ekiplerinin çalışmaları öncesinde mahalle sakinleri ile bir araya geldi.

Savran ilk olarak 2000 Evler Mahallesi'nde Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince park ve yürüyüş yollarının yapılacağı TOKİ Konutları 3. Etap bölgesinde incelemelerde bulundu.

Beraberinde başkan yardımcısı Ersin Erol ile birlikte çalışmanın yapılacağı bölgeyi gezen Savran, vatandaşlarla da bir araya gelerek çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Mahalle sakinlerinin talep ve önerilerini de dinleyen Savran, 2000 Evler Mahallesi TOKİ bölgesi içerisindeki tüm dolmuş güzergâhlarının yaz aylarında sıcak asfalta kavuşturulacağını ve bölgede ciddi bir altyapı yenileme çalışması yapacaklarını müjdeledi.

Savran,daha sonra 15 Temmuz Mahallesi'nde Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin çalışma alanına geçti. Burada görev yapan belediye çalışanlarına tatlı ikramında bulunan Savran, gençlerle ve vatandaşlarla bir süre sohbet etti.

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