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Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran, AK Parti milletvekilleri ve teşkilat üyeleriyle buluştu

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Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran, AK Parti milletvekilleri ve teşkilat üyeleriyle bir kafede düzenlenen programda gazetecilerle buluştu. Savran, seçim çalışmalarına başladıklarını ve halka hizmet için çalıştıklarını belirtti. AK Parti milletvekilleri de Nevşehir'in hizmet ve yatırımlara kavuşması için çaba gösterdiklerini ifade etti. Toplantı, basın mensuplarının sorularının cevaplandırılmasının ardından sona erdi.

Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran, beraberindeki AK Parti milletvekilleri ve teşkilat üyeleriyle gazetecilerle buluştu.

Savran, bir kafede düzenlenen programda, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin hayırlı olmasını diledi.

Seçim çalışmalarına dün itibarıyla başladıklarını belirten Savran, "Makamların halka hizmet için araç olduğunu bilerek halkımız için çalışıyoruz. Sahada hemşehrilerimizin teveccühünü görüyoruz. Bugüne kadar cadde cadde, sokak sokak gezerek halkımıza hizmet için gece gündüz gayret ettik. Şehrimizin kronikleşmiş sorunlarını çözmek için çalıştık, bundan sonra da aynı gayreti birlik ve beraberlik içinde sürdüreceğiz." diye konuştu.

AK Parti Nevşehir Milletvekili Süleyman Özgün ise Nevşehir'in hak ettiği hizmet ve yatırımlara kavuşması için gayret gösterdiklerini ifade ederek, "2004 yılında AK Parti belediyeciliğiyle tanışan ilimizde gönül ve hizmet belediyeciliği devam edecektir. 31 Mart'ta gerçekleştirilecek seçimlerin ardından halkımızın belediyemizi yeniden Savran'a teslime edeceğine inancımız tamdır." dedi.

AK Parti Nevşehir Milletvekili Emre Çalışkan da halkın beklentilerine cevap verebilmek ve sorunların çözümü için mahalle, köy, belde ve ilçeleri sürekli ziyaret ettiklerini aktardı.

Yerel seçimde yeni bir AK Parti zaferine şahitlik edileceğine yürekten inandığını dile getiren Çalışkan, "Bizler, seçimden seçime değil, görev aldığımız ilk günden beri zaten sahadaydık. Nevşehir'de başladığımız kutlu yolculuğumuza devam edeceğiz. Bu seçimde Nevşehir'de tarihin en yüksek oyununu alacağımız yönünde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a söz verdik. İnşallah Nevşehir'de yeni projeleri hayata geçireceğiz." diye konuştu.

AK Parti İl Başkanı Ali Kemikkıran ise seçim sürecinin demokratik bir ortamda geçmesini dileyerek, AK Parti'nin yer aldığı önceki tüm seçimlerde olduğu gibi 31 Mart'ta da sandıktan zaferle çıkılacağını kaydetti.

Toplantı, basın mensuplarının sorularının cevaplandırılmasının ardından sona erdi.

Kaynak: AA / Güncel

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