Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran, 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı

Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran, Anadolu Ajansı (AA) muhabir ve foto muhabirlerinin gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Savran, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, 5 kategoride oylamaya sunulan 147 fotoğrafı inceledi.

"Deprem: Umut" kategorisinde oylamaya sunulan seçkiden Halil Fidan'ın "Bekleyiş" fotoğrafından yana oy kullanan Savran, İsrail yönetiminin savaş suçu niteliğindeki saldırıları hakkında delil kabul edilerek tarihe not düşen " Gazze : Kanıt" kategorisinden Belal Khaled'in "Çaresiz hayatlar" ile Ali Jadallah'ın "Kayıp" fotoğraflarını oyladı.

Haber kategorisinde Özkan Bilgin'in "Ekside operasyon", "Çevre ve Yaşam" kategorisinde Emin Yoğutcuoğlu'nun "Ateş dağı" fotoğraflarını seçen Savran, "Spor" kategorisinde ise Özgün Tiran'ın "Pehlivan adayları" adlı fotoğrafına oy verdi.

Savran, fotoğrafların ortaya çıkmasında emek sarf eden AA çalışanlarını tebrik ederek, "2023 yılı hem bizim hem dünya için zor bir yıldı. Çok ciddi bir deprem yaşadık. Bunun yaralarını sarmaya çalışıyoruz. Öte yandan Siyonizmin çirkin yüzünü tüm dünya gördü. Filistin'de bu kısa sürede 22 binden fazla sivil katledildi. Anadolu Ajansı fotoğraf konusunda çok önde. Hepsi çok güzeldi, seçmekte zorlandım." dedi.

İsrail'in Gazze'de işlediği suçları tüm açıklığıyla ortaya koyan ve temel delil niteliğinde olan görsellerin yer aldığı "Kanıt" isimli kitabı da incelediğini aktaran Savran, "Kanıt kitabı çok güzel bir çalışma. Yaşananları tarihe not düşmek gerekiyor. Savaş suçu işleyenler, çocukları, bebekleri, kadınları katledenlerin ceza alması gerekiyor. AA çalışanlarının çektiği her fotoğraf birer kanıt." ifadelerini kullandı.