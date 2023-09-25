Nevşehir Barosu eski Başkanı darbedildi

NEVŞEHİR Barosu eski Başkanı Mustafa Necmi Öncül, müvekkilinin davalı olduğu 2 kişi tarafından darbedildi. Saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 23 Eylül öğle saatlerinde Güzelyurt Mahallesi Hukukçular Konağı'nda meydana geldi. İddiaya göre, Eyüp Ö. ve İzzet Ö. davalı olduğu kişinin avukatı olan Nevşehir Barosu eski Başkanı Mustafa Necmi Öncül ile konuşmak için Hukukçular Konağı'na geldi. Burada avukat Öncül ile bir süre konuşan Eyüp Ö. daha sonra darbetmeye başladı. Ardından İzzet Ö. de avukat Öncül'e saldırdı. Çevredekilerin araya girmesiyle avukat Öncül kurtarıldı. Yaşanan olay güvenlik kamerasına yansıdı. Olay sonrası Mustafa Necmi Öncül, Eyüp Ö. ve İzzet Ö.'den şikayetçi oldu. Şüpheliler olay yerinden kaçtı.

Nevşehir'de Öncül'e destek veren avukatlar adliye önünde basın açıklaması yaptı. Darbedilen Öncül, "Olay avukata yapılan bir saldırıdır. Biz vatandaşın hak ve hukukunu savunmak için buradayız. Bizim adalete güvenimiz tamdır. Yargımızın olayın takipçisi olacağı açıktır, ama sürecin hızlı neticelendirilmesi ile vatandaşlarımızın yargıya olan güveni artıracaktır. Suçluların cezalarının verileceği inancımız tamdır" diye konuştu.

Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu üyesi Gökhan Bozkurt ise, "Biz bunun basit bir olay olmadığını biliyoruz. Umarım önünde bulunduğumuz adliyede görev yapan savcılarımız ve hakimlerimiz de bunun farkındadır. Avukata yönelik en küçük bir şiddet bize tüm avukatlara bir tehdit, aynı zamanda yurttaşların hak arama özgürlüğüne savunma haklarına yönelik çok büyük bir tehdidi işaret eder. Necmi başkanımıza yönelmiş bu şiddet nedeniyle başlatılan soruşturmayı takip etmek başta Nevşehir Barosunun yapacağı iştir. Yanlarında Türkiye Barolar Birliği ve 80 baromuzun tamamı var. Avukata yönelik şiddetin karşılığı bugün yasalarla bellidir. Bunu uygulamak ise hukukun teminatı olan adliyenin görevidir. Biz bunu bekliyoruz" ifadelerini kullandı.