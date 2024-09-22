Nevşehir-Aksaray Kara Yolunda Turist Minibüsü Devrildi: 18 Yaralı
Nevşehir-Aksaray karayolunda meydana gelen minibüs kazasında turistleri taşıyan araç devrildi. Olay sonucunda 18 kişi yaralandı. Kazanın ardından bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kazanın sebebi araştırılıyor. Gelişmelerle ilgili ek görüntüler de paylaşıldı.
Nevşehir- Aksaray kara yolunda turistleri taşıyan minibüsün devrildiği kazada 18 kişi yaralandı (EK GÖRÜNTÜ EKLENDİ)
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel