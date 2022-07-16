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NEVŞEHİR -15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yürüyüş düzenlendi

AA - Alpaslan Körükcü - Güncel
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Sivas, Kırıkkale, Kırşehir, Yozgat, Niğde ve Nevşehir'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yürüyüş düzenlendi.

Sivas, Kırıkkale, Kırşehir, Yozgat, Niğde ve Nevşehir'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yürüyüş düzenlendi.

Nevşehir

Nevşehir'de valilik ve belediye tarafından TÜİK meydanında düzenlenen programa Vali İnci Sezer Becel, Belediye Başkanı Mehmet Savran, il protokolü ve vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan programda Kur'an-ı Kerim okundu.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen sancak koşusunda tören alanına gelen sporcular, Vali Becel'e sancağı teslim etti.

Törende konuşan Vali Becel, Türk milletinin tarih boyunca bölünmez bütünlüğü için mücadele ettiğini ve bu uğurda nice şehitler verdiğini belirterek, "15 Temmuz gecesi de darbecilere karşı ilk kurşunu sıkan Ömer Halisdemir'i ve nice kahramanı yine bağrından çıkarmıştır." dedi.

Belediye Başkanı Savran da hainlerin hayalinin "Recep Tayyip Erdoğansız bir Türkiye" olduğunu ancak milletin buna izin vermediğini vurguladı.

Konuşmaların ardından Abdurrahman Önül ve Ali Kınık, çeşitli ilahiler seslendirdi.

AA / Alpaslan Körükcü - Güncel

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