Nevruz Türkiye'nin Dört Bir Yanında Kutlandı

ANKARA (DailyMotion.com) - Aralarında İstanbul, Ankara, İzmir'in de bulunduğu 20'den fazla kentte nevruz ateşi yakıldı. Bu yılki nevruz kutlamalarının ana sloganı "Şimdi kazanma zamanı". İstanbul Yenikapı Meydanı'nı dolduran yaklaşık yarım milyon kişi de sahnede Türkçe ve Kürtçe yazılı bu sloganın altında bir araya geldi

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