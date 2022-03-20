Nevruz etkinliklerinde PKK/ KCK propagandası operasyonunda 7 gözaltı

AYDIN'da nevruz etkinliği öncesi ve sonrasında, terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları belirtilen 7 şüpheli polis ekiplerinin yaptığı operasyonla gözaltına alındı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezindeki nevruz etkinliğinin başlangıcı ve bitişine yönelik görüntülerin incelenmesi sonucu terör örgütü PKK/KCK propagandası yapanları tespit etti. Görüntüleri izleyen polis ekipleri, propaganda yapan 7 şüpheliyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.