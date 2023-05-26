Nevruz etkinliğinde PKK propagandası yapan 5 şahıs yakalandı

GAZİANTEP - Gaziantep'te nevruz etkinliği sırasında PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütü propagandasını yaptığı belirlenen ve örgütün şehir yapılanması devrimci gençlik hareketi içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen 5 şüpheli şahıs yakalandı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin engellenmesi, örgüt mensuplarının yakalanmasına yönelik operasyon yapıldı. Yapılan operasyon neticesinde kentte 30 Nisan 2023 tarihinde düzenlenen nevruz etkinliğinde terör örgütü propagandası yaptığı ve terör örgütünün şehir yapılanması devrimci gençlik hareketi içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen 5 şüpheli şahıs yakalandı. Şüpheli şahısların adreslerinde yapılan aramada 1 adet tüfek ve dijital materyal ile örgütsel dokümanlar ele geçirildi.

Yakalanan şüpheli şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.