Nevruz'da Yöresel Kıyafet Gerginliği - Haberler

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Nevruz'da Yöresel Kıyafet Gerginliği

DailyMotion.com - Güncel
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Halkların Demokratik Partisi (HDP) tarafından düzenlenen nevruz kutlamalarının finali Diyarbakır'da yapıldı.

Halkların Demokratik Partisi (HDP) tarafından düzenlenen nevruz kutlamalarının finali Diyarbakır'da yapıldı. On binlerce kişinin katıldığı kutlamaya, yöresel kıyafet giyenlerin alınmaması, gerginliğe neden oldu. Polisin sık sık müdahale ettiği olaylarda 298 kişi gözaltına alındı

DailyMotion.com / Güncel

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Güncel, Haberler

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