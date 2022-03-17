Nevruz Bayramı, Tire'de etkinliklerle kutlanacak

İZMİR (AA) - Tire Belediyesince, Nevruz Bayramı nedeniyle 20 ve 21 Mart'ta bir dizi etkinlik gerçekleştirilecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ilçedeki nevruz kutlamaları, Hisarlık yolunun birinci kilometresinde 20 Mart Pazar günü saat 11.00'de başlayacak.

Etkinlikte İzmir Devlet Türk Dünyası Dans ve Müzik Topluluğu gösteri sunacak. Tire Belediyesi Tarihi Armoni Bandosu konser verecek. Binicilik, geleneksel okçuluk ve demir dövme etkinlikleri de gerçekleştirilecek.

Tire Belediye Başkanı Salih Atakan Duran, Nevruz Bayramı'nın Tire'de yüzyıllardır Sultan Nevruz adıyla kutlandığını kaydetti. Herkesi etkinliğe davet eden Duran, "Milli değerlerimizi ve kültürel zenginliğimizi en iyi şekilde yansıtacak olduğumuz Sultan Nevruz şenliğimize tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Tire'de ayrıca 21 Mart Pazartesi günü saat 14.00'te Tire Kent Müzesi önünde yaptırılan Orhun Yazıtları'nın birebir kopyası törenle açılacak.