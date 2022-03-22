Nevruz Bayramı'nda Antalya'ya akın eden İranlılar, soluğu beş yıldızlı sokak pazarında alıyor

ANTALYA (İHA) - Nevruz Bayramı nedeniyle tatil adresi olarak Antalya'yı seçen gelen İranlı turistlerin alışveriş yapması için kurulan ' İran Pazarı', pandemiden dolayı verdiği 2 yıllık aranın ardından tekrar kuruldu. Pandemi öncesi satılamayan ürünlerin 3'te 1 fiyatına satıldığı ucuzluk pazarına İranlılar ve yerli halk ilgi gösterdi.

Her Nevruz Bayramı'nda tatil için Antalya'yı seçen İranlılar, Kemerağzı-Kundu turizm bölgesinde 5 yıldızlı otellere yerleşmeye başladı. Bayramla birlikte İran'dan gelen turistler için yaklaşık 10 yıldır kurulan ancak pandemi nedeniyle son 2 yıldır kapalı tutulan 'Nevruz Pazarı', dün itibariyle tekrar açıldı. Otel ve işletmelerin önündeki kaldırımlara kurulan pazarda, pandemiden önce elde kalan ürünler 3'te 1 fiyatına satılıyor. Tekstil, çanta, ayakkabı, gözlük ve saat gibi birçok ürünün yer aldığı stantlara, İranlılar kadar yerli vatandaşlar da ilgi gösteriyor. İran pazarı olarak bilinen ve 10 gün boyunca açık kalacak pazarın, pandemiyle sıkıntı yaşayan esnafa can suyu olması bekleniyor.

"İÇ PİYASADAKİ VATANDAŞLARIMIZIN DA YARARLANMASINI İSTİYORUZ"

Pazarın dün kurulduğunu ve bugün hareketliliğin başladığını aktaran Kemerağzı Mahallesi Kundu Esnafları Koruma Derneği Başkanı Metin Kanmaz, 2 yıldır bölge esnafının pandemiden ötürü sıkıntı çektiğini söyledi. Esnafın elinde kalan ürünleri ucuz fiyata bu yıl sattığını belirten Kanmaz, "Esnafımız elindeki kalan malları bu pazar dolayısıyla inşallah eritir. İnanın 100 liraya girişi olan malları, esnafımız 30 liraya veriyor. Ürünlerimiz kaliteli ve çok ucuz. Bundan iç piyasadaki insanlarımızda faydalansın istiyoruz" diye konuştu.

"İRANLILAR, BU PAZARIN AÇILMASINI BİZDEN DAHA ÇOK İSTİYORLAR"

Bu yıl beklentilerinin iyi olduğunu kaydeden Kanmaz, "Otellerden aldığımız habere göre İran 'dan rezerveler varmış. 10 gün pazarımız olacak. Kemerağzı Mahallesi, Kundu turizm bölgesi olarak 600 üzerinde esnafımız var. Otellerdeki esnafları sayarsak binin üzerinde. 600 esnafımız dün itibariyle sergisini açtılar. İranlılar bu pazarı çok iyi biliyorlar. 10 yıldır yapıyoruz. İranlılar, bu pazarın açılmasını bizden daha çok istiyorlar. Çok ucuz çünkü. Fakat çok pazarlık yapıyorlar. 30 liraya veriyoruz, 10 liraya istiyorlar. Bir mendil parası değil" ifadelerini kullandı.

"3'TE 1 FİYATINA VERİYORUZ"

Bölge esnaflarından Yaşar Karabıyık ise "Bugün açtım dükkanı. İranlılara bunları satabilirsek iyi. Fiyatlar normal ve zamsız. 2 yıl önceki fiyatların aynısını veriyoruz" derken, bir diğer esnaf Şemsettin Çiçek de" Fiyatlar çok uygun. Aldığımız ürünleri şuan 3'te 1 fiyatına veriyoruz. Pandemiden dolayı 2 senedir elimizde kalan ürünleri, nakite dönüştürmek için ucuza satıyoruz" dedi.

(Suat Metin - Ahmet Serdar Eser/ İHA)