Nevruz Bayramı kutlandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli ve Bolu'da baharın müjdecisi Nevruz Bayramı dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Umuttepe Yerleşkesi'nde düzenlenen törende konuşan Vali Seddar Yavuz, Nevruz'u birlik, beraberlik ve kardeşlik bayramı olarak nitelendirdiklerini söyledi.

Öğrencilere seslenen Yavuz, "Kendinize güvenin. Size bu ülkede ümitsizlik aşılayanlara asla inanmayın. Çalışın, üretin ve mutlaka emeğinizin karşılığını alacaksınız. Bu ülke gerçekten bir başarı hikayesi yazıyor. Zorluklarımız ve güçlüklerimiz var ama umudumuz var. Olumsuzluklar kimseyi bir yere götürmez ancak sizi daha başarısız ve karamsar yapar. Umut, insan içinde yanan bir sevgi ve ateştir. Sizi o yolda yürütür ve başarıya ulaştırır. O açıdan Türkiye'nin geleceğine ve kendi geleceğinize inanın." diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın da farklılıkların zenginlikleri olduğunun unutulmaması gerektiğini dile getirerek, Türkiye'yi dünyanın önde gelen ülkelerinden biri yapmak, daha güzelleştirmek ve çağdaş medeniyetler seviyesine ulaştırmak için hep birlikte çalışacaklarını kaydetti.

KOÜ Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü ise yaklaşık 70 bin öğrencileri bulunduğunu, 100'den fazla ülkeden 1600'e yakın öğrenciye de ev sahipliği yaptıklarını bildirdi.

Konuşmaların ardından Türk dünyasında kullanılan müzik enstrümanı olan dombra çalındı, halk oyunları gösterisi yapıldı, Manas Destanı'ndan bir bölüm söylendi.

Öğrencilerin müzik eşliğinde eğlendiği etkinlik, yumurta tokuşturma, demir dövme ve nevruz ateşi yakılmasıyla sona erdi.

Nevruz Bayramı BAİBÜ'de kutlandı

Nevruz Bayramı, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesinde de (BAİBÜ) çeşitli etkinliklerle kutlandı.

BAİBÜ Türk Dünyası Topluluğunca kampüste düzenlenen etkinlikte konuşan Topluluk Danışmanı Prof. Dr. Dündar Yener, nevruzun, baharın gelişinin kutlandığı, coşkuyla karşılandığı bir gün olduğunu kaydetti.

Etkinliğe katılanlar demir döverek, nevruz ateşinin üzerinden atlayarak eğlendi.