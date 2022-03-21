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Nevruz Bayramı kutlandı

AA - Abdullah Özkul - Güncel
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Niğde, Kırşehir, Kayseri, Yozgat ve Sivas'ta, Nevruz Bayramı renkli görüntülere sahne oldu.

KIRŞEHİR (AA) - Niğde, Kırşehir, Kayseri, Yozgat ve Sivas'ta, Nevruz Bayramı renkli görüntülere sahne oldu.

Niğde'de Abdülhamit Han Ortaokulu'nda düzenlenen törene, Vali Yardımcısı Cemil Kılınç, Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Cumhuriyet Başsavcısı Harun Karahan, İl Emniyet Müdürü Adnan Özdemir, İl Jandarma Komutanı Albay Nihat Özkök, kurum müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Vali Yardımcısı Kılıç, nevruzun bereketin ve baharın gelişini müjdelediğini, bol yağışlardan dolayı bu yılın bereketli geçmesini beklediklerini söyledi.

Belediye Başkanı Emrah Özdemir ise nevruzun bütün dünyada barış getirmesini diledi.

Daha sonra nevruz duası yapıldı. Öğrencilerin "Dede Korkut Gösterisi" sunmasının ardından 16 Türk devletinin bayraklarıyla geçiş töreni yapıldı, şiirler okundu. Örs üzerinde demir döven protokol üyeleri, yakılan nevruz ateşinin üzerinden atladı.

Nevruz Bayramı kutlandı

Nevruz Bayramı kutlandı

Nevruz Bayramı kutlandı

AA / Abdullah Özkul - Güncel

Nevruz Bayramı, Kırşehir, Yozgat, Sivas, Güncel, Haberler

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