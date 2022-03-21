Nevruz Bayramı kutlandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Nevruz Bayramı kutlandı

AA - Sidar Can Eren - Güncel
 - Güncelleme:

Munzur Üniversitesi Kongre Kültür Merkezi'nde düzenlenen program Programa katılanlarında saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı'nı okuması Nevruz ile ilgili panel düzenlenmesi Kampüs meydanında Vali Özkan'ın katılımıyla vatandaşların örste demir dövüp yumurta tokuşturması Katılımcıların...

Munzur Üniversitesi Kongre Kültür Merkezi'nde düzenlenen program

Programa katılanlarında saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı'nı okuması

Nevruz ile ilgili panel düzenlenmesi

Kampüs meydanında Vali Özkan'ın katılımıyla vatandaşların örste demir dövüp yumurta tokuşturması

Katılımcıların etkinlikte davul zurna eşliğinde halay çekmesi TUNCELİ - Tunceli'de "Baharın müjdecisi" ve "Yeni yılın başlangıcı" olarak nitelendirilen 21 Mart Nevruz Bayramı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 2 yılın ardından çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Nevruz Bayramı kutlandı

Nevruz Bayramı kutlandı

Nevruz Bayramı kutlandı

AA / Sidar Can Eren - Güncel

Munzur Üniversitesi, İstiklal Marşı, Kampüs, Kongre, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title