Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nde nevruz coşkuyla kutlandı

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nde (BEÜ) Nevruz Bayramı dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Farabi Kampüsü'ndeki etkinlikte konuşan Vali Yardımcısı Yıldırım Uçar, nevruzun, Türk dünyasını ortak kültürel değerlerle birbirlerine bağlayan, örf ve adetlerin uygulanmasına, sergilenmesine ve güçlenmesine vesile olan dostluk, paylaşma ve dayanışma bayramı olduğunu söyledi.

Rektör Vekili Prof. Dr. Kemal Büyükgüzel de nevruzun, Türk Cumhuriyetleri'nin yanı sıra Avrupa ve Balkanlar'ın birçok önemli kültür merkezi ve kentinde, Türkiye'nin her yanında coşkuyla kutlandığını kaydetti.

Katılımcılara pilav ikram edilen etkinlikte, nevruz ateşi yakıldı, çekiçle demir dövüldü.

Programa, İl Jandarma Komutanı Cezmi Yalınkılıç, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Veysel Haktan Özaçmak, BEÜ Genel Sekreteri Hayri Bulazar, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.