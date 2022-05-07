NEVESOB Başkanı Pınarbaşı, göreve yeniden seçildi
AA - Alpaslan Körükcü - Güncel
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Nevşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (NEVESOB) Başkanı Mehmet Pınarbaşı, tek liste halinde girdiği genel kurulda yeniden başkan seçildi.
NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (NEVESOB) Başkanı Mehmet Pınarbaşı, tek liste halinde girdiği genel kurulda yeniden başkan seçildi.
NEVESOB 21. Olağan Genel Kurulu kentteki bir otelin konferans salonunda gerçekleştirildi.
Divan kurulunun seçilmesinin ardından faaliyet ve denetim raporları okunarak oylandı.
Seçime tek listeyle giren Pınarbaşı, yeniden başkan seçildi.
Genel kurula, Kırşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Bahamettin Öztürk de katıldı.
AA / Alpaslan Körükcü - Güncel