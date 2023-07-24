Network Yaz Mevsimi İndirimleri Başladı

Network, yaz sezonunun çekici tasarımlarına imza atan ilkbahar-yaz 2023 kadın ve erkek koleksiyonunda yüzde 50'ye varan indirimler sunuyor. Kampanya, 31 Ağustos'a kadar devam edecek.

Network yaz mevsimi indirimleri başladı.

Network'ten yapılan açıklamaya göre, yaz sezonunun çekici tasarımlarına imza atan Network'ün ilkbahar-yaz 2023 kadın ve erkek koleksiyonunda yüzde 50'ye varan indirimler, tekstil ürünlerinden aksesuara, ayakkabıdan çantaya kadar pek çok ürünü kapsıyor.

Kampanya, 31 Ağustos'a kadar devam edecek.

Kadın ve erkek koleksiyonlarında geçerli olan, gündüzden geceye, plajda, şehirde kullanılabilecek tasarımlar, ayakkabı, çanta ve aksesuarlarda geçerli olan indirimlere Network mağazalarından ya da network.com.tr adresinden ulaşılabiliyor.