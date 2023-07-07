NetWork, Yaz Koleksiyonunda Keten Kumaşa Yer Veriyor

NetWork, yaz mevsiminde tercih edilen keten kumaşa sahip ürünlerini müşteriler ile buluşturuyor. Kadın koleksiyonunda keten gömlekler, şortlar, elbiseler ve etekler ön plana çıkarken, erkek koleksiyonunda ise keten bermuda şortlar, gömlekler ve pantolonlar yer alıyor. Koleksiyonda ayrıca espadriller, çantalar, sneakerlar ve takılar da bulunuyor.

NetWork, yaz mevsiminde sıkça tercih edilen, hafif ve rahat stilleriyle öne çıkan keten kumaşa sahip ürünlerini müşteriler ile buluşturuyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, NetWork kadın koleksiyonunda farklı renk ve desenlerde keten gömlekler, şortlar, elbiseler ve etekler ön plana çıkıyor. Rahat ve şık büstiyerler, kısa kollu ceketler ve bol kesim pantolonlar koleksiyonun dikkati çeken diğer ürünleri arasında bulunuyor.

Keten espadriller ve çantalar, deri sneakerlar, farklı renklerdeki terlik ve sandaletler, hasır çanta ve şapkalar ile spor ve şık takılar stil tamamlayıcı parçalar olarak koleksiyonda yer alıyor.

NetWork erkek koleksiyonunda ise keten bermuda şortlar, farklı renk ve desenlerdeki kısa ve uzun kollu gömlekler, açık tonlardaki rahat kesim pantolonlar ile casual ceketler bulunuyor. Koleksiyonda tamamlayıcı olarak süet ve hasır espadriller ile kahverengi ve siyah deri terlikler stil sahibi erkeklere hitap ediyor.