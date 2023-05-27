NetWork'ün 2023 Yaz Koleksiyonu Tanıtıldı

NetWork'ün yaz koleksiyonu, kadın ve erkekler için dinamik siluetler, kaliteli dokular ve sıcak renklerle stil sunuyor. Koleksiyonda plaj giyimleri de yer alıyor.

NetWork'ün 2023 yaz koleksiyonunda yer alan dinamik siluetler, kaliteli dokular ve sıcak renkler, kadın ve erkekler için stil sunuyor.

Şirket açıklamasına göre, NetWork'ün yaz koleksiyonu, yazın enerjisini, güneşin en sıcak tonları turuncu ve kırmızı ile denizin sonsuz mavisi ve yeşilinin tonlarıyla buluşturuyor.

NetWork'ün sıcak yaz kadın koleksiyonunda mini-midi ve maksi boylarda desenli elbise ve etekler yer alıyor. Tasarımlarda geometrik desenler ön plana çıkıyor. Yüzde 100 keten gömlekler, yüksek kalitedeki denim ve kumaş şortlar, etekler hafiflik hissini yaşatıyor.

Rahat kalıplarıyla öne çıkan bluz ve pantolonlar ise gündüzden geceye uzanan stil sahibi kombinler oluşturuyor. Aksesuarlar, topuklu sandaletler, hasır ve örgü çantalar ise yenilikçi siluetleriyle gösterişli bir duruş sergiliyor.

NetWork'ün sıcak yaz erkek koleksiyonunda ise vücuda nefes aldıran, rahatlığın ve kaliteli şıklığın altını çizen yüzde yüz keten gömlekler, pantolonlar, şortlar yer alıyor.

Yazın olmazsa olmazı plaj kombinleri de NetWork'ün sıcak yaz koleksiyonunda her detaya giriyor.

Turuncu, yeşil, mavi, bej ve haki renklerinin yoğun kullanıldığı NetWork plaj giyim koleksiyonunda yer alan plaj elbiseleri, ipek şallar, kaftanlar, hasır şapkalar, keten gömlekler, renkli plaj havluları ve deri terlikler kadınların tatil valizini oluştururken, erkekler için tasarlanan havlu kumaş polo yaka tişörtler, pembe, mavi, yeşil gibi cesur renklerin ve desenlerin fark yarattığı mayolar ve espadril ve terlikler plajlarda farkını ortaya koyuyor.