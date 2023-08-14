NetWork ile Mevsim Geçişinde Smart Casual Tasarımlar

NetWork, havaların değişimi hissettirdiği mevsim geçişinde de smart casual tasarımlarla enerjiyi yüksek tutmaya devam ediyor. Erkek giyiminde natürel tonların canlı renklerle harmanlandığı tasarımlar öne çıkarken, kadın giyiminde ise renkli ve farklı formlardaki tasarımlar şehir hayatının her anına uyum sağlıyor.

NetWork, havaların değişimi hissettirdiği mevsim geçişinde de smart casual tasarımlarla enerjiyi yüksek tutmaya devam ediyor.

NetWork açıklamasına göre, günün her anına eşlik eden erkeğinin güçlü duruşu natürel tonların canlı renklerle harmanlandığı tasarımlarla ortaya çıkıyor. Smart görünümün olmazsa olmazı gömleklerden, jogger pantolonlara, kamuflaj desenli tişörtlerden, keten bol casual takımlara kadar uzanan parçalar erkek giyimine yalın ve modern bir stil katıyor.

Triko kazaklar, keten, süet ve deri ceketler bu dönemde gardıropların favorileri arasında yer alıyor. Casual ya da klasik formdaki ayakkabılar ile tamamlanan NetWork erkeğinin stili, her adımda konfor ve şıklığı yansıtıyor. Sneaker ve süet loaferlar, keten şal ve sırt çantaları gibi aksesuarlar ve bileklik gibi takılarla da bu stil kişiselleştirilebiliyor.

NetWork ile bütünleşerek marka kimliğinin vazgeçilmez parçası haline gelen hibrit stil, mevsim geçişinde de kendini belli ediyor. Zengin doku ve minimalist çizgilerle, zarafeti günlük yaşama dahil eden kombinler hem günlük yaşam hem de ofis görünümüne eşlik ediyor.

NetWork kadınına feminen olduğu kadar cool ve iddialı bir görünüm sağlayan kırmızıdan laciverte, pembeden hakiye, bejden pastel tonlara kadar uzanan renk skalasındaki tasarımlar şehir hayatının her anına kolayca uyum sağlayarak, görkemli stiller yaratıyor.

Gündüzden geceye eşlik eden ceket takımlar, keten dokular, zarif trikolar, pantolon, şort ve elbiseler, ince triko kazaklar ve deri ceketler mevsim geçişinde kolayca kombinlenebilen "mix&match" özelliği ile eforsuz şıklık sunuyor.

Zamansız ve ikonik takı tasarımları ile renkli ve farklı formlardaki çantalarla tamamlanan, mevsim geçişinin olmazsa olmazı ipek ve keten şallarla perçinlenen bu özgür stil yazdan sonbahara geçerken stilettolarla, düz ve topuklu sandaletlerle tamamlanıyor.