NetWork, modası asla geçmeyen ve her yaz öne çıkan trendlerden olan 'Resort Marine' stilinde, deniz tutkusunu vurgulamak isteyenler için sıcak yaz koleksiyonunda seçki sunuyor. Kadın koleksiyonunda mavi-beyaz çizgili tişörtler, elbiseler, mavi-lacivert gibi okyanus renklerinin öne çıktığı gömlek, etek, şort ve pantolonlar, okyanus köpüğü renginde plajda da kullanılabilen elbise ve gömlekler ve 'marine'nin en çekici halini yansıtan lacivert-beyaz-kırmızının birleştiği bikini ve mayolar, tüm yaz boyunca deniz esintisi yaşatıyor. Erkek koleksiyonunda ise dinamik ve canlı renklerden oluşan tasarımlar yer alıyor. Gömlek, pantolon, şort ve mayolarda çizgi ve renk vurgusu grafik anlatımlarda ön planda yer alırken, keten gömlekler ve çizgili tişörtler şortlarla birlikte sunuluyor. Marine stilin en şık tamamlayıcısı hasır tabanlı espadriller, spor loaferlar ve sneakerlar da NetWork mağazalarında müşterilerini bekliyor.

NetWork, deniz tutkusunu marine stiliyle vurgulamak isteyenler için sıcak yaz koleksiyonunda seçki sunuyor.

NetWork'ten yapılan açıklamaya göre, modası asla geçmeyen ve her yaz öne çıkan trendlerden olan "Resort Marine" stilinde NetWork, gardırobun vazgeçilmezi olacak ve birbirini tamamlayacak parçalarla yılın "marine stiline" imzasını atıyor.

NetWork'ün kadın koleksiyonunda yer alan mavi-beyaz çizgili tişörtler, elbiseler, mavi- lacivert gibi okyanus renklerinin öne çıktığı gömlek, etek, şort ve pantolonlar, okyanus köpüğü renginde plajda da kullanılabilen elbise ve gömlekler ve "marine"nin en çekici halini yansıtan lacivert-beyaz-kırmızının birleştiği bikini ve mayolar, tüm yaz boyunca deniz esintisi yaşatıyor.

Erkek koleksiyonunda yer alan dinamik ve canlı renklerden oluşan tasarımlar ise deniz tutkunları için daha casual ve sportif bir stili öne çıkarıyor.

Gömlek, pantolon, şort ve mayolarda çizgi ve renk vurgusu grafik anlatımlarda ön planda yer alırken, keten gömlekler ve çizgili tişörtler şortlarla birlikte sunuluyor. Marine stilin en şık tamamlayıcısı hasır tabanlı espadriller, spor loaferlar ve sneakerlar da NetWork mağazalarında müşterilerini bekliyor.