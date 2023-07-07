NetWork açıklamasına göre, davet şıklığının vazgeçilmezi modern abiye elbiseler; gümüş, saks mavisi, güneşin en sıcak turuncu tonları ve ikonik siyah ile iddialı görünümlere imza atıyor. Yaz mevsimine en çok yakışan, yüksek bel pantolonlar ile kombinlenebilen NetWork Ceremony koleksiyonunda yer alan desenli ve renkli büstiyerler, en özel günlere eşlik ediyor. Floral desenli ceket ve etek alternatifleri sunan koleksiyonda, halter yaka gri parlak abiye bluzlar, taş ve cut-out detaylı, renk bloklu elbiseler dikkati çeken parçalar arasında yerini alıyor. Parti elbiselerinin olmazsa olmazı çanta, topuklu ayakkabı ve aksesuarlar renkli ve her kombine uyumlu seçenekleriyle kadınların davet görünümlerinin vazgeçilmezi konumunda. NetWork Ceremony koleksiyonda yer alan smokin takımlar, non-iron gömlekler, takım elbiseler, takım ayakkabıları, deri loaferlar, papyon, kravat, kol düğmesi, ipek cep mendilleri ve kemer alternatifleri erkeklerin düğün ve parti kombinlerinin tamamlayıcısı oluyor.

NetWork Ceremony, kadın ve erkeklere mezuniyet, düğün ve yaz partileri için birçok alternatifi bir arada sunuyor.

NetWork açıklamasına göre, davet şıklığının vazgeçilmezi modern abiye elbiseler; gümüş, saks mavisi, güneşin en sıcak turuncu tonları ve ikonik siyah ile iddialı görünümlere imza atıyor.

Yaz mevsimine en çok yakışan, yüksek bel pantolonlar ile kombinlenebilen NetWork Ceremony koleksiyonunda yer alan desenli ve renkli büstiyerler, en özel günlere eşlik ediyor.

Floral desenli ceket ve etek alternatifleri sunan koleksiyonda, halter yaka gri parlak abiye bluzlar, taş ve cut-out detaylı, renk bloklu elbiseler dikkati çeken parçalar arasında yerini alıyor.

Parti elbiselerinin olmazsa olmazı çanta, topuklu ayakkabı ve aksesuarlar renkli ve her kombine uyumlu seçenekleriyle kadınların davet görünümlerinin vazgeçilmezi konumunda.

NetWork Ceremony koleksiyonda yer alan smokin takımlar, non-iron gömlekler, takım elbiseler, takım ayakkabıları, deri loaferlar, papyon, kravat, kol düğmesi, ipek cep mendilleri ve kemer alternatifleri erkeklerin düğün ve parti kombinlerinin tamamlayıcısı oluyor.