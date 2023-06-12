NetWork '23 Yaz Koleksiyonu: Plajdan Happy Hour'a Şık ve Konforlu Tasarımlar

NetWork, yaz mevsiminin enerjisini konforlu bir şıklıkla bir araya getiren '23 Yaz Koleksiyonu'nu tanıttı. Kadın koleksiyonunda yer alan desenli elbiseler, keten gömlekler, kumaş şortlar ve etekler hem gündüz hem gece konforunuzu bozmadan şık bir görünüm sunuyor. Erkek koleksiyonunda ise sportif ve fonksiyonel şıklığın ön planda olduğu parçalar yer alıyor.

NetWork '23 Yaz Koleksiyonu, plajdan happy hour saatine ve akşam davetlerine kadar uzanan bir çizgide yaz mevsiminin enerjisini konforlu bir şıklıkla bir araya getiriyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, NetWork kadın koleksiyonunda yer alan, tatil beldelerinde gün boyu kullanabilecek mini, midi ve maksi boylarda desenli elbiseler enerjik bir görünüm katıyor.

NetWork'ten yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Yüzde 100 keten gömlekler, kumaş şortlar, etekler hem gündüz hem gece konforunuzdan ödün vermeden şık ve stil sahibi görünüm kazandırırken, mayo ve bikiniler ise gündüz olduğu kadar akşam da şort ve ceketler ile kombinlenerek iddiasını sürdürüyor. Yazın trend renklerden oluşan plaj giyim koleksiyonunda yer alan kaftanlar, pareolar ise stilini konuşturmak isteyenler için birbirinden çekici desen ve renk alternatifleri sunuyor. Plajda ve yaz akşamlarında görünümü tamamlayan, gold ve gümüş takılar ile hasır ve örgü dokuların hayat verdiği çanta ve şapkalar modern tasarım detaylarıyla şıklık dozunuzu yükseltiyor. Gündüzden geceye kombinlerinize eşlik edecek sandaletler ve espadriller ise stilinize son dokunuşu yapıyor.

NetWork erkeğinin plaj bavulu sportif ve fonksiyonel şıklığın ön planda olduğu parçalardan oluşuyor. Yüzde 100 keten gömlekler, pantolonlar, şortlar, farklı renk seçenekleri ve kalıplarıyla hem plajda hem de yaz akşamlarında maskülen şıklığın altını çiziyor. Erkekler için tasarlanan havlu kumaş polo yaka tişörtler, pembe, mavi, yeşil gibi cesur renklerin ve desenlerin fark oluşturduğu mayolara, loafer ve espadriller eşlik ediyor."