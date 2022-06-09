Netflix'ten bomba gibi haber: Bildiğiniz Android TV Box'ları unutun! - Haberler

Günümüzde televizyon seyir anlayışı akıllı TV'lerin evlerimize girmesiyle baştan aşağı değişti. Bunun yanı sıra artık pek çok kişinin Netflix'ten Amazon Prime Video'ya, HBO Max'ten Disney Plus'a kadar birçok aboneliği bulunuyor.

Ortaya çıkan haberlere göre içlerinde en popüler olan Netflix, dijital akış platformu olmanın ötesini hedefliyor. Zira bazı şirketlerin yüklü miktarda hissesini satın almayı planladığı ortaya çıktı. Bu nedenle önümüzdeki dönemde Netflix imzalı bir Android TV Box görebiliriz.

Netflix kendi Android TV Box modelini tanıtabilir!

Netflix yöneticilerinin popüler Android TV Box ve Stick cihazlarını üreten Roku'nun hisselerini almayı istediği ortaya çıktı. Özellikle bu şirketin son 11 ay içerisinde yüzde 80 oranında değer kaybettiği düşünülürse, oldukça karlı bir fırsata dönüşebilir.

İlk olarak Business Insider tarafından paylaşılan habere göre, Netflix birkaç haftadır Roku yöneticileriyle masaya oturmuş durumda. İddiaya göre şirketin tamamını satın almak istiyor. Ayrıca fiyatların olduğu seviyede kalmasını istediği için duyulmasını istemiyor.

Netflix açıkladı: Squid Game'in rekoru kırıldı!

Bir diğer iddiaya göre, bu durumu içeriden haber alıp erken davranmak isteyen Roku çalışanları olması ihtimaline karşı, tüm çalışanlar için hisse senedi alım satım penceresinin kapatıldığı belirtiliyor. Yani kimse daha sonra çıkacağını bildiği için hisse alamayacak.

Bu satın alım sürecinin ardında yatan nedenlerin başında ise dünyanın en karlı ve popüler dijital akış platformu haline gelen Netflix'in rakiplerini seçme isteği. Yani artık yalnızca Disney ve Amazon gibi akış platformlarıyla değil, direkt olarak Apple TV gibi büyük oyuncularla rekabete girmek istiyor.

Üstelik bu durum gerçekleştiğinde Netflix TV Box alan kişilere çeşitli abonelik hediyeleri verilerek cazip bir hale getirilebilir. Tabii tam tersi bir senaryo uygulanarak senelik veya 2 senelik satın alımlara kendi Box'ını ücretsiz bir şekilde verebilir.

Bunu başarabilmesinin en büyük anahtarı ise Roku olacaktır. Zira Roku'nun şu anda Roku Express (2019), Roku Streaming Stick 4K (2021) ve Roku Streaming Stick + gibi her türlü cihazla uyumlu çalışabilecek ürünleri bulunuyor.

Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Netflix'in kendi Android Box'ını satması durumunda almayı düşünür müydünüz? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!

Shiftdelete / Güncel