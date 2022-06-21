Netflix'te yaprak dökümü devam ediyor: Sevilen komedi dizisi iptal edildi!

Netflix son dönemde oldukça sıkıntı günlerden geçiyor. Ekonomik anlamda yaşanan sorun ve Disney+ platformunun güçlü yükselişi, projelere ve abone sayılarına yansımış durumda. Öyle ki platform, son dönemde iptal olan projelerle gündeme gelmeye devam ediyor.

Workin' Moms, 7. sezonu ile ekranlara veda edecek

Netflix, son dönemde sevilen birçok yapımı için iptal kararı aldı. Öyle ki bu durum, aboneleri tarafından oldukça çok eleştirildi. Sevilen projelerin iptaline bugün de önemli bir izleyici kitlesi bulunan komedi türündeki Workin' Moms dizisi de katıldı.

Netflix, Disney+'a abone olduğunu açıkladı: Sosyal medya karıştı!

Workin' Moms, 6 sezondur önemli bir izleyici kitlesi oluşturdu. Reitman'la birlikte başrolde Jessalyn Wanlim, Dani Kind, Enuka Okuma ve Juno Rinaldi gibi isimlerin başrolünü paylaştığı dizi, 7. sezonla birlikte yayın hayatına son verecek.

Konuya ilişkin olarak dizinin yaratıcısı Reitman şu ifadelere yer verdi.

Workin' Moms projesini yapmak hayatımın yolculuğu oldu. Ama her hikaye gibi, bir son olmalı. ve böylece, yedinci sezonu son sezonumuz olarak ilan etmem sevgi ve minnetle. Ortaklarımız CBC ve Netflix'e, anneliğin en karanlık köşelerine ışık tutan bir gösteriyi desteklediğiniz için en büyük teşekkürü borç biliriz.

Günden güne abone kaybeden Netflix, son dönemde düzenli olarak iptal kararı alıyor. Öyle ki dün de sevilen bilim kurgu dizisi Snowpiercer'ın son sezonuyla birlikte iptal olan projeler kervanına katıldığı duyurulmuştu. Sevilen dizilerin iptali, özellikle ülkemizde artan ücretler ve Disney+'ın yükselişi, Netflix için karanlık günlerin habercisi oluyor.

Önemli analiz şirketleri, Netflix'in bu zor günlerinin Disney+'a yaradığını düşünüyor. Analist tahminlerine göre Netflix, ikinci çeyrekte 2 milyon düşüş yaşayacak. Öyle ki şimdiden 200 bini aşkın abone, kaydını sildirip Disney+'a geçiş yaptı.

Shiftdelete / Güncel