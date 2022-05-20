Netflix popüler dizisini ücretsiz yaptı: Nasıl izlenir? - Haberler

Netflix'in Emmy ödüllü animasyon dizisi Love, Death & Robots için merak uyandıran bir sürpriz yapıldı. Dizinin üçüncü sezon 1. bölümünü YouTube'a yükleyen Netflix, yeni sezona özel ufak bir jest yapmayı ihmal etmedi.

Love, Death & Robots'un yeni sezonu YouTube'a yüklendi

Love, Death & Robots'un üçüncü sezonu 20 Mayıs'ta Netflix'ten izlenebilir olacak. Ancak yayın devi tarafından yapılan açıklamaya göre, dizinin yeni sezonu ilk bölümü YouTube'a da yüklendi. Böylece dünya çapında ücretsiz bir şekilde izlenebilir oldu.

Üzücü kayıp: Netflix'in güveni boşa çıktı!

Love, Death & Robots 3. Cilt YouTube üzerinden erişime açıldı. 20 Mayıs tarihinde tüm sezonu abonelerine sunacak olan Netflix, dizinin "Çıkış Stratejileri" isimli ilk bölümünü ücretsiz izlenebilir hale getirdi.

Popüler animasyon dizisi her ne kadar YouTube'a yüklenmiş olsa da, sadece global Netflix kanalında olduğunu belirtmek gerekiyor. Yani Türkçe altyazı desteği gelmezse, maalesef sadece İngilizce olarak izleyebilirsiniz.

Yeni bölümler, meşhur yönetmen David Fincher ve Deadpool ve Terminator: Dark Fate gibi filmlerde çalışmış Tim Miller tarafından hazırlandı. Filmin başrollerinde ise Joe Manganiello, Rosario Dawson ve Seth Green gibi isimler yer alıyor. Love, Death & Robots'un Netflix açıklaması ise şu şekilde:

Korkunç yaratıklar, uğursuz sürprizler ve kara komedi bir arada. Tim Miller ve David Fincher imzalı bu animasyon öykü antolojisi, iş yerinde izlenmeyecek türden.

LOVE, DEATH & ROBOTS 3. CİLT İLK BÖLÜM RESMEN ŞU AN YOUTUBE'DA! — Netflix Türkiye (@netflixturkiye) May 19, 2022

20 Mayıs'ta Netflix'ten erişime açılacak olan Love, Death & Robots 3. Cilt toplam dokuz bölümden oluşuyor. İlk bölümde Elon Musk gibi teknoloji milyarderleri, seçkin isimler ve Amerikan politikacılarını esprili bir şekilde eleştiriyor.

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