Netflix en çok izlenen dizileri açıkladı!
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Netflix geçtiğimiz günlerde 13-19 Haziran arası en popüler yapımlarını paylaşmıştı. Şimdi de bu haftanın Top10'ini açıkladı.
Uzun bir süredir dünyanın en popüler dijital yayın platformu olma unvanını elinde tutan Netflix, 2 yıldır en çok izlenen dizi ve filmleri kamuoyuyla paylaşıyor. Tabii bu yapımların yerli ve yabancı olmasının yanı sıra içeriğin diline göre de sıralandığı bazı listeler mevcut. Bu hafta ise toplam izlenme saatine göre düzenlediği Top10 listesini paylaştı.
Netflix, haftanın en çok izlenen dizilerini paylaştı!
Netflix, platform içerisinde kullanıcılar tarafından en çok izlenen ve uzun süredir popüler olan yapımları düzenli olarak paylaşıyor. Bu doğrultuda izlenme saatine göre haftalık, aylık, yıllık ve tüm zamanların rekorlarını elinde tutanlar şeklinde farklı listeleri yayınlıyor. Şimdi de 20-26 Haziran arası en çok izlenenleri paylaştı.
YouTube'da büyük değişim! Netflix'e benzedi Netflix tarafından paylaşılan listenin birinci sırasında 124 milyon 530 bin izlenme saatiyle The Umbrella Academy'nin 3. sezonu yer alıyor. Bu yapım geçtiğimiz sezonları çıktığında da sıkça popülerler listesinde kendine yer bulmuştu. Listenin 2, 3, 4 ve 6. sıralarında ise Stranger Things'in 4, 3, 2 ve 1. sezonları yer alıyor. İzlenme saatleri ise sırasıyla 76 milyon 910 bin, 32 milyon 230 bin, 31 milyon 190 bin ve 29 milyon 210 bin. Bu dizinin de geçtiğimiz 4 hafta boyunca oldukça yüksek izlenmelere ulaşarak Squid Game'in hem günlük hem de haftalık rekorlarını kırdığını paylaşmıştık. Sıralamanın 6.lık koltuğunda ise Peaky Blinders'ın 6. sezonu yer alıyor. 30 milyon 350 bin izlenme saatine ulaşan yapım son 3 haftadır Top10 listesine girmeyi başarıyor. Her ne kadar son sezonun çekimi için beklenenden geç onay alınmış olsa da işler şimdilik yolunca gibi gözüküyor. Listenin geri kalanı ve izlenme saatleri ise sırasıyla şu şekilde: The Umbrella Academy: 1. sezon– 27 milyon 230 bin You Don't Know Me: 1. sezon– 21 milyon 910 bin First Kill: 1. sezon– 18 milyon 550 bin Man Vs Bee: 1. sezon– 18 milyon 210 bin Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!
# TV (İngilizce) Kaç haftadır Top10 listesinde Toplam izlenme (saat) 1 The Umbrella Academy: 3. sezon 1 124 milyon 530 bin 2 Stranger Things 4 5 76 milyon 910 bin 3 Stranger Things 3 5 32 milyon 230 bin 4 Stranger Things 2 5 31 milyon 190 bin 5 Peaky Blinders: 6. sezon 3 30 milyon 350 bin 6 Stranger Things 6 29 milyon 210 bin 7 The Umbrella Academy: 1. sezon 1 27 milyon 230 bin 8 You Don't Know Me: 1. sezon 1 21 milyon 910 bin 9 First Kill: 1. sezon 3 18 milyon 550 bin 10 Man Vs Bee: 1. sezon 1 18 milyon 210 bin
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YouTube'da büyük değişim! Netflix'e benzedi
Netflix tarafından paylaşılan listenin birinci sırasında 124 milyon 530 bin izlenme saatiyle The Umbrella Academy'nin 3. sezonu yer alıyor. Bu yapım geçtiğimiz sezonları çıktığında da sıkça popülerler listesinde kendine yer bulmuştu.
Listenin 2, 3, 4 ve 6. sıralarında ise Stranger Things'in 4, 3, 2 ve 1. sezonları yer alıyor. İzlenme saatleri ise sırasıyla 76 milyon 910 bin, 32 milyon 230 bin, 31 milyon 190 bin ve 29 milyon 210 bin. Bu dizinin de geçtiğimiz 4 hafta boyunca oldukça yüksek izlenmelere ulaşarak Squid Game'in hem günlük hem de haftalık rekorlarını kırdığını paylaşmıştık.
Sıralamanın 6.lık koltuğunda ise Peaky Blinders'ın 6. sezonu yer alıyor. 30 milyon 350 bin izlenme saatine ulaşan yapım son 3 haftadır Top10 listesine girmeyi başarıyor. Her ne kadar son sezonun çekimi için beklenenden geç onay alınmış olsa da işler şimdilik yolunca gibi gözüküyor.
Listenin geri kalanı ve izlenme saatleri ise sırasıyla şu şekilde:
The Umbrella Academy: 1. sezon– 27 milyon 230 bin
You Don't Know Me: 1. sezon– 21 milyon 910 bin
First Kill: 1. sezon– 18 milyon 550 bin
Man Vs Bee: 1. sezon– 18 milyon 210 bin
Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!