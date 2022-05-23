Netflix en çok izlenen dizileri açıkladı! - Haberler

Netflix en çok izlenen dizileri açıkladı!
- Güncelleme:
Netflix geçtiğimiz günlerde 2-8 Mayıs arası en çok izlenen ve en popüler yapımlarını açıklamıştı. İşte bu haftanın listesi...
Uzun bir süredir dünyanın en popüler dijital yayın platformu olma unvanını elinde tutan Netflix, 2 yıldır en çok izlenen dizi ve filmleri kamuoyuyla paylaşıyor. Tabii bu yapımların yerli ve yabancı olmasının yanı sıra içeriğin diline göre de sıralandığı bazı listeler mevcut. Bu hafta ise toplam izlenme saatine göre düzenlediği Top10 listesini paylaştı.
Netflix, bu haftanın en çok izlenen yapımlarını açıkladı!
Netflix, platform içerisinde kullanıcılar tarafından en çok izlenen popüler yapımları düzenli olarak paylaşıyor. Şirket bu doğrultuda izlenme saatine göre haftalık, aylık, yıllık ve tüm zamanların rekorlarını elinde tutanlar şeklinde farklı listeleri yayınlıyor. Şimdi de 2-8 Mayıs
Abone kaybını durduramayan Netflix'ten flaş karar! Netflix tarafından paylaşılan listenin birinci sırasında 48 milyon 620 bin izlenme saatiyle Ozark'ın 4. sezonu yer alıyor. Bu yapım geçtiğimiz 10 haftanın da Top10 listesinde yer alıyor almayı başardı. Ayrıca bu yapımın ilk sezonunun da geçtiğimiz haftalarda listeye girmeyi başardığını söyleyelim. Listenin 2. sırasında ise 45 milyon 90 bin izlenme saatiyle bu hafta aramıza katılan The Lincoln Lawyer'ın ilk sezonu bulunuyor. 3. sırada ise 19 milyon 190 bin izlenme saatiyle Workin' Moms'ın 6. sezonu yer alıyor. Bu yapımında yine ilk kez listeye dahil olduğunu belirtelim. Top10 listesinin devamında ise Bridgerton'ın 2. sezonu, The Circle'ın 4. sezonu, Grace and Frankie'nin 7. sezonu, Selling Sunset'in 5. sezonu, Bling Empire'ın 2. sezonu, Savage Beauty'in 1.sezonu ve Anatomy of a Scandal yer alıyor. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!
# TV (İngilizce) Kaç haftadır Top10 listesinde Toplam izlenme (saat) 1 Ozark: 4.sezon 10 48 milyon 620 bin 2 The Lincoln Lawyer: 1.sezon 1 45 milyon 90 bin 3 Workin' Moms: 6.sezon 1 19 milyon 190 bin 4 Bridgerton: 2.sezon 8 16 milyon 20 bin 5 The Circle: 4.sezon 1 14 milyon 120 bin 6 Grace and Frankie: 7.sezon 3 12 milyon 260 bin 7 Selling Sunset: 5.sezon 4 10 milyon 860 bin 8 Bling Empire: 2.sezon 1 10 milyon 750 bin 9 Savage Beauty: 1.sezon 1 10 milyon 630 bin 10 Anatomy of a Scandal 5 9 milyon 670 bin
Netflix, Mayıs, Güncel, Haberler
Abone kaybını durduramayan Netflix'ten flaş karar!
Netflix tarafından paylaşılan listenin birinci sırasında 48 milyon 620 bin izlenme saatiyle Ozark'ın 4. sezonu yer alıyor. Bu yapım geçtiğimiz 10 haftanın da Top10 listesinde yer alıyor almayı başardı. Ayrıca bu yapımın ilk sezonunun da geçtiğimiz haftalarda listeye girmeyi başardığını söyleyelim.
Listenin 2. sırasında ise 45 milyon 90 bin izlenme saatiyle bu hafta aramıza katılan The Lincoln Lawyer'ın ilk sezonu bulunuyor. 3. sırada ise 19 milyon 190 bin izlenme saatiyle Workin' Moms'ın 6. sezonu yer alıyor. Bu yapımında yine ilk kez listeye dahil olduğunu belirtelim.
Top10 listesinin devamında ise Bridgerton'ın 2. sezonu, The Circle'ın 4. sezonu, Grace and Frankie'nin 7. sezonu, Selling Sunset'in 5. sezonu, Bling Empire'ın 2. sezonu, Savage Beauty'in 1.sezonu ve Anatomy of a Scandal yer alıyor.
Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!