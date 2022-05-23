Netflix en çok izlenen dizileri açıkladı! - Haberler

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Netflix en çok izlenen dizileri açıkladı!

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Netflix en çok izlenen dizileri açıkladı!

Netflix geçtiğimiz günlerde 2-8 Mayıs arası en çok izlenen ve en popüler yapımlarını açıklamıştı. İşte bu haftanın listesi...

Uzun bir süredir dünyanın en popüler dijital yayın platformu olma unvanını elinde tutan Netflix, 2 yıldır en çok izlenen dizi ve filmleri kamuoyuyla paylaşıyor. Tabii bu yapımların yerli ve yabancı olmasının yanı sıra içeriğin diline göre de sıralandığı bazı listeler mevcut. Bu hafta ise toplam izlenme saatine göre düzenlediği Top10 listesini paylaştı.

Netflix, bu haftanın en çok izlenen yapımlarını açıkladı!

Netflix, platform içerisinde kullanıcılar tarafından en çok izlenen popüler yapımları düzenli olarak paylaşıyor. Şirket bu doğrultuda izlenme saatine göre haftalık, aylık, yıllık ve tüm zamanların rekorlarını elinde tutanlar şeklinde farklı listeleri yayınlıyor. Şimdi de 2-8 Mayıs

#TV (İngilizce)Kaç haftadır Top10 listesindeToplam izlenme (saat)
1Ozark: 4.sezon1048 milyon 620 bin2The Lincoln Lawyer: 1.sezon145 milyon 90 bin3Workin' Moms: 6.sezon119 milyon 190 bin4Bridgerton: 2.sezon816 milyon 20 bin5The Circle: 4.sezon114 milyon 120 bin6Grace and Frankie: 7.sezon312 milyon 260 bin7Selling Sunset: 5.sezon410 milyon 860 bin8Bling Empire: 2.sezon110 milyon 750 bin9Savage Beauty: 1.sezon110 milyon 630 bin10Anatomy of a Scandal59 milyon 670 bin

Abone kaybını durduramayan Netflix'ten flaş karar!

Netflix tarafından paylaşılan listenin birinci sırasında 48 milyon 620 bin izlenme saatiyle Ozark'ın 4. sezonu yer alıyor. Bu yapım geçtiğimiz 10 haftanın da Top10 listesinde yer alıyor almayı başardı. Ayrıca bu yapımın ilk sezonunun da geçtiğimiz haftalarda listeye girmeyi başardığını söyleyelim.

Listenin 2. sırasında ise 45 milyon 90 bin izlenme saatiyle bu hafta aramıza katılan The Lincoln Lawyer'ın ilk sezonu bulunuyor. 3. sırada ise 19 milyon 190 bin izlenme saatiyle Workin' Moms'ın 6. sezonu yer alıyor. Bu yapımında yine ilk kez listeye dahil olduğunu belirtelim.

Top10 listesinin devamında ise Bridgerton'ın 2. sezonu, The Circle'ın 4. sezonu, Grace and Frankie'nin 7. sezonu, Selling Sunset'in 5. sezonu, Bling Empire'ın 2. sezonu, Savage Beauty'in 1.sezonu ve Anatomy of a Scandal yer alıyor.

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Netflix, Mayıs, Güncel, Haberler

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