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Netflix en çok izlenen dizileri açıkladı!

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Netflix en çok izlenen dizileri açıkladı!

Netflix geçtiğimiz günlerde 18-24 Nisan arası en çok izlenen yapımlarını paylaşmıştı. Şimdi ise bu haftanın Top10'ini açıkladı.

Uzun bir süredir dünyanın en popüler dijital yayın platformu olma unvanını elinde tutan Netflix, 2 yıldır en çok izlenen dizi ve filmleri kamuoyuyla paylaşıyor. Tabii bu yapımların yerli ve yabancı olmasının yanı sıra içeriğin diline göre de sıralandığı bazı listeler mevcut. Bu hafta ise toplam izlenme saatine göre düzenlediği Top10 listesini paylaştı.

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Netflix, bu haftanın en çok izlenen yapımlarını açıkladı!

Netflix, platform içerisinde kullanıcılar tarafından en çok izlenen popüler yapımları düzenli olarak paylaşıyor. Şirket bu doğrultuda izlenme saatine göre haftalık, aylık, yıllık ve tüm zamanların rekorlarını elinde tutanlar şeklinde farklı listeleri yayınlıyor. Şimdi de 25 Nisan – 1 Mayıs arası en çok izlenenleri paylaştı.

#TV (İngilizce)Kaç haftadır Top10 listesindeToplam izlenme (saat)
1Ozark: 4. sezon878 milyon 400 bin 2Selling Sunset: 5. sezon234 milyon 310 bin 3Anatomy of a Scandal330 milyon 170 bin 4Bridgerton: 2. sezon629 milyon 740 bin 5Heartstopper: 1. sezon223 milyon 940 bin 6Conversations with a Killer: The John Wayne Gacy Tapes220 milyon 910 bin 7Grace and Frankie: 7. sezon115 milyon 470 bin 8The Ultimatum: Marry or Move On: 1. sezon413 milyon 140 bin 9Bridgerton: 1. sezon612 milyon 130 bin 10The Creature Cases: 1. sezon211 milyon 760 bin

Netflix tarafından paylaşılan listenin birinci sırasında 78 milyon 400 bin izlenme saatiyle Ozark'ın 4. sezonu bulunuyor. Bu yapım geçtiğimiz haftaların Top10 listesine de 7 kere girmeyi başardığı için zirvedeki konumu şaşırtmıyor.

Listenin 2. sırasında ise 34 milyon 310 bin izlenme saatiyle Selling Sunset'in 5. sezonu yer alıyor. Hemen ardında ise 30 milyon 170 bin izlenme saatiyle 3. kez sıralamaya girmeyi başaran Anatomy of a Scandal bulunuyor.

Geçtiğimiz 1.5 ay boyunca Top10 listesinin hep ilk 3'ünde yer alan Bridgerton'ın 2. sezonu ise bu hafta 29 milyon 740 bin izlenme saatiyle 4. sıraya yerleşiyor. Ayrıca dizinin ilk sezonunun da 12 milyon 130 bin izlenme saatiyle yine ilk 10'a girdiğini söyleyelim.

Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi SDN Forum'da veya yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!

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