Netflix'e gizemli yenilik: Sürpriz Kutu ne işe yarar? - Haberler

Netflix, her yaş aralığına uygun içerikler üretirken küçük yaştaki izleyicilerini de unutmuyor. Çocuklara hitap eden yapımlarını "Çocuk Profili" ile yayınlayan dijital yayın platformu, bu bölümün kontrolünü ise tamamen ebeveynlere bırakıyor.

Netflix, akıllı TV uygulaması için yayınladığı yeni güncellemeyle Çocuk Profili'ne (Mystery Box) "Sürpriz Kutu" kısmı ekledi. Geçen sene ana ekranın tasarımını revize ederek, çocukların en çok izlediği içerikleri öne çıkarmaya başlamıştı. Bugünden itibaren kullanıma sunulan Sürpriz Kutu da benzer bir amaca hizmet edecek.

Netflix, Sürpriz Kutu ile çocuklara rastgele içerikler gösterecek

Artık Netflix'teki Çocuk Profili'nde, üzerinde soru işareti bulunan büyük bir kutucuk yer alacak. Bu kutuya tıklandığında, çocukların en sevdiği dizi veya filmler arasından rastgele bir içerik açılacak. Şirket bu özelliğin aynısını yetişkin kullanıcılarına da "Bir Şeyler Oynat" düğmesiyle sunuyor.

Bu arada Netflix popüler dizisini ücretsiz yaptı: Nasıl izlenir?

Netflix yaptığı güncellemeyi akıllı TV uygulamasında kullanıma sundu. Mobil ve bilgisayarda ise herhangi bir değişiklik yapmadı. Konuyla ilgili yetkili isimlerden de açıklama geldi. Çocuk ve Aile Birimi Ürün İnovasyon Yöneticisi TJ Marston güncellemeyi yapma sebeplerini şöyle açıkladı:

Çocuklar hep sevdikleri şeyleri isterler. Favori oyuncakları, yiyecekleri ve şarkılarından onları vazgeçirip yeni bir şeyi denemelerini sağlamak zordur. Bu yüzden bugün tüm dünyadaki televizyonlara yeni bir Sürpriz Kutu özelliği getiriyoruz. Bu özellik, çocuklara eğlenceli ve güvenli bir alan sunarak yeni favori dizi ve filmlerini keşfetmelerini veya tanıdık bir simayla tekrar buluşmalarını sağlayacak.

Çocuklar ve ebeveynler şu üç adımı izleyerek bu özellikten yararlanabilirler:

Çocuk profiline giriş yapın.

Çocuk profilinde, ana sayfanın en üstündeki 'Favorilerim Satırı'nı bulun. Bu satır Netflix'i açar açmaz çocukları sevdikleri karakterler, diziler ve filmlerle buluşturmayı hedefliyor.

İmleci parlak "Sürpriz Kutu"nun üstüne getirerek rastgele içerik oynatmaya başlayabilirsiniz.

Netflix, küçük yaştaki izleyicilerine özel içeriklere yer verdiği çocuk profilini sürekli geliştiriyor. Şirket daha önce Çocuk Aktivite Raporu isimli bir özellik eklemişti. Ebeveynlerin kontrolünün artmasını sağlayan bu araç, çocukların ne tür içeriklerden hoşlandığı ve hangi karakterleri sevdiği gibi verilerin anlaşılmasını mümkün hale getirdi.

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