Netflix dizisi arayanlar buraya: İşte haftanın en çok izlenenleri! - Haberler

Netflix uzun bir süredir en çok izlenen dizi ve filmlerini paylaşıyor. Top10 listeleri şeklinde yapılan bu paylaşımlarda İngilizce veya yabancı başlığı altında o haftanın en uzun izlenme saatine ulaşan yapımlara yer veriliyor. İşte bu haftanın gözdeleri…

Netflix, bu haftanın en çok izlenen yapımlarını açıkladı!

Geçtiğimiz hafta Netflix tarafından yayınlanan 9-15 Mayıs arası en çok izlenen yapımları sizlerle paylaşmıştık. Şimdi ise 16-22 Mayıs tarihleri arasındaki güncel Top10 listesini izlenme saatleriyle birlikte paylaşıyoruz.