Netflix, Disney+'a abone olduğunu açıkladı: Sosyal medya karıştı!

2019'da patlak veren koronavirüs nedeniyle uzunca bir süre evde kaldık. Bu iki yıllık süreçte video akış platformları bir hayli yaygınlaştı. Günümüz itibariyle bu alanda Netflix, Amazon Prime ve Disney+ gibi hizmetler öne çıkıyor. Kısa süre önce konuyla ilgili ilginç bir olay yaşandı. Netflix, Twitter'dan geçtiğimiz günlerde Türkiye pazarına giriş yapan Disney+'a abone olduğunu açıkladı. Tabii bu açıklama, sosyal medyayı da karıştırdı.

Netflix Türkiye, Disney+'a abone olduğunu duyurdu

Netflix Türkiye, geçtiğimiz saatlerde Twitter'dan "Disney Plus satın almayan bir ben bir de Netflix Türkiye admini kaldık" şeklindeki bir paylaşıma şakayla karışık "Yoo, ben de aldım" şeklinde cevap verince sosyal medya karıştı. Netflix'in bu paylaşımına kısa sürede 55 binin üzerinde beğeni ve 1.000'in üzerinde retweet geldi.

Disney+, Türkiye'ye geldi! Fiyatını hak ediyor mu?

İşte sosyal medyadan gelen tepkiler;

Admin Disney+'ın gözüne girmeye çalışıyor. Netflix bitti admin sen de haklısın… — Hatice Güzel (@hatixeguzel) June 16, 2022

Dostunu yakın tut düşmanını daha da yakın jsjsksj — M. Ziya ŞAHİNÖZ (@Ecz_SahinozZiya) June 16, 2022

Siz düşman değil misiniz oğlum pic.twitter.com/2eSPei1qvn — Zehraa? (@Hopeless_Zero) June 16, 2022

alırsın tabii.. Netflix de izleyecek güzel bir şey kalmadı — Fatmagül (@fatmagulimrak) June 16, 2022

Tamam tamam kovulmucan — BGY (@bgyether) June 16, 2022

Biz bim posetiyle a101 giremiyoruz admin bu ne tutarsızlık ?? — Cahit Karahan (@karahanliicahit) June 16, 2022

Aranizda bi düşmanlık yok mu ? Netflix reis varsa disneyi basmaya gideriz senin askerlerin olarak ?? — Pala (@savasVdeprem) June 16, 2022

Netflix üyeliğimi iptal etmiştim, sonra disney+ gelince iptali iptal ettim — Mehmet Savas Zorlu (@MSavasZorlu) June 16, 2022

Bu nasıl bir özgüven yiğidim. Seni tanımak isterim. (yıkılmadık ayaktayız mesajııı) — TraderSharp (@donibaggio) June 16, 2022

Bu hesabı hangi troll yönetiyor ?? Koskoca netflixi kimlerin eline vermişler???? (İronidir) ??anlamayanlar için — FATİH DOĞAN AYDIN (@fatihdoganaydin) June 16, 2022

????yaz kardeşim..buralar hep bozuldu.. güvendiğimiz dağlara kar yağdı ??not: ben daha almadım..?? — hüzünlü prenses (@mtszprnses) June 16, 2022

Sana ağa dedik, büyük bildik bi bildiği vardır dedik pic.twitter.com/ANU7HiywKS — Baver Gündoğan (@BAVERGNDOAN1) June 16, 2022

Abicim düşman değilsiniz zaten how i met your mother izlersin hem — dengesiz (@suzmesoytari) June 16, 2022

De bitişik kanka — Baran Haris Kaymaz (@HarisKaymaz) June 16, 2022

Disney+ Türkiye fiyatı ne kadar?

Disney'in sevilen servisi, bugünden itibaren Türkiye pazarında yayına başlayadı, Türkiye fiyatı ise aylık 34,99 TL, yıllık 349,90 TL olarak belirlendi. Ön kayıt yaptıranlar içinse 8 ay fiyatına 12 ay kampanyası mevcut. Yani 1 yıllık üyelik %16 daha uygun fiyatla 279,90 TL'ye denk geliyor.

Disney+, Recep İvedik 7'nin ilk görüntülerini sosyal medya hesaplarından paylaştı. Bu noktada "Kaldığı yerden devam ediyor, Recep İvedik 7 çok yakında sadece Disney+'ta" ifadelerini kullanan platform, filmin konusuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı. Son olarak çıkış tarihi de şimdilik bilinmiyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce ülkemizdeki Disney+ ile Netflix rekabetinde kazanan hangisi olur? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın.

Shiftdelete / Güncel